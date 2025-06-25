Bankaların Kapalı Çarşı şubelerine giderken dikkat!

Recep ERÇİN

Yüksek enflasyon, geçen yıllarda gözlenen devalüasyon ve altın fiyatlarının rekor kırması yüzünden fiyatların geldiği seviyeler çeşitli mal, hizmet, döviz ve emtianın efektif karşılığını artırdı. Özellikle döviz ve altının alacağınızda veya satacağınızda bunun karşılığı kadar para taşımak artık eskisi kadar kolay değil.

Efektif miktarı zorluyor

En büyük Türk lirası banknot 200 TL ile sınırlı kalınca çok değil birkaç sene önce 4 adet 200'lük banknot ile 1 gram altın alabilirken şimdi adet 21-22'ye çıktı. Kapalı Çarşı'nın da işi zorlaştı. Altın bozdurmaya gelen vatandaşlar, efektif almak istediklerinde karşılarında çuvalla para bulur hale geldiler.

Elinizde bir çuval para ile ortada kalmayın!

Bu durum bankaların Kapalı Çarşı şubelerini de zorluyor. Bunun yanında şube çalışanları da para saymak ve taşımaktan yorulmuş durumda. Bir günlüğüne herhangi bir büyük bankanın Çarşı şubesini gidip gözlemlediğinizde trafiğe şahit oluyorsunuz. Gelen efektif tutarı fazla olunca şubenin o günkü limitleri aşılıyor. Çalıştığınız banka olsa bile o şubenin müşterisi değilseniz günlük para yatırma tutarı banka ve şubesine göre değişmekle birlikte 300 ile 500 bin TL ile sınırlı kalıyor. Banka şubeleri kalan tutarı başka şube veya müşterinin kendi şubesine yaptırmasını öneriyor. Hal böyle olunca vatandaş elinde çuvalla para ile ortada kalabiliyor.

Yastık altı ve efektif geleneği kırılamadı

Bunun kesin çözümü ise işlem yapmadan bir iki gün önce banka ile görüşerek Çarşı ve yakınındaki şubelere yüklü miktarda efektif yaptıracağını bildirmekten geçiyor. Banka çalışanları ve Kapalı Çarşı esnafı uyarıyor: mutlaka bankanıza bildirin. Bununla birlikte bankaların belli şubelerden ve kuyumcular eliyle altın günleri yaparak vatandaşın yastık altı altın tasarruflarını sisteme kazandırma faaliyetleri sürse de vatandaşın ilgisi yine Kapalı Çarşı'ya oluyor. Küçük tutarlar için bile Çarşı tercih edilebiliyor.

Savaş nakit sıkıntısı yarattı

Öte yandan İran-İsrail çatışmaları yüzünden Türkiye'nin doğu sınırında yaşanan hareketlilik Kapalı Çarşı'ya da yansıdı. Çarşı esnafının aktardığına göre, Doğu Anadolu illeri kaynaklı artan nakit talebi pazarda nakit sıkışıklığına yol açtı. Savaşın son bulması ile birlikte nakit sıkışıklığının azalması bekleniyor.