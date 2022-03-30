Bankaların kârı bir yılda yüzde 323 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) şubat bankacılık sektörü verilerine göre bankaların karı ilk iki ayda geçen yıl ilk iki aya göre yüzde 323 artarak 38 milyar 999 milyon liraya yükseldi. Kamu mevduat bankalarının karı yüzde 1682 artarken yerli özel mevduat bankalarının karı yüzde 358,6, yabancı mevduat bankalarının karı ise yüzde 179,1 yükseldi.

BDDK verilerine göre geçen yıl ilk iki ayda bankacılık sektörü karı 9 milyar 223 milyon lira seviyesindeydi. Bu yıl şubat döneminde 38 milyar 999 milyon liraya çıktı. Yerli özel mevduat bankalarının ise geçen yıl şubatta 3 milyar 215 milyon lira olan karı bu yıl şubatta 14 milyar 746 milyon liraya çıkarken, kamu mevduat bankalarının geçen yıl şubatta 486.5 milyon lira olan karı bu yıl şubatta 8 milyar 669 milyon liraya çıktı. Yabancı mevduat bankalarının da geçen yıl 3 milyar 383 milyon lira olan karı bu yıl 9 milyar 444 milyon liraya yükseldi.

TÜFE endeksli tahvillerin getirisi

Bankacılık kaynakları bu yıl ilk çeyreğin bankacılık sektörü açısından iyi geçmesini beklediklerini hatırlatarak sektörün karındaki bu olağanüstü artış hem TÜFE endeksi devlet tahvillerinin baz etkisinden hem de kredi mevduat makasındaki iyileşmeden kaynaklandı. Tüm bankaların bilançolarında TÜFE endeksli tahvillerden oluşan portföylerin arttığını belirten kaynaklar enflasyon değerlemesiyle burada ciddi bir potansiyel bulunduğunu dile getirdi. Analistler ilk çeyrekte bankacılık sektöründen rekor karlar beklendiğine de dikkat çekti.

Mevduatta yüzde 4,4 artış yaşandı

BDDK verilerine göre Şubat 2022 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 9 trilyon 482 milyar 668 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 267 milyar 210 milyon TL arttı. Şubat 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 5 trilyon 171 milyar 470 milyon TL, menkul değerler 1 trilyon 579 milyar 664 milyon TL’ye yükseldi. 2021 yılsonuna göre sektörün; toplam aktifi yüzde 2,9, krediler toplamı yüzde 5,5, menkul değerler toplamı yüzde 7,0 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,02 oldu. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre yüzde 4,4 artışla 5 trilyon 538 milyar 974 milyon TL’ye çıktı. BDDK verilerine göre 2021 yılsonuna göre bankacılık sektörünün özkaynak toplamı yüzde 12,2 artışla 800 milyar 954 milyon TL olurken, Şubat 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 38 milyar 999 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oran ise yüzde 19,05 seviyesinde oldu.