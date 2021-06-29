Bankaların kârı ilk 5 ayda geriledi

Bankacılık sektörünün net kârı mayıs sonu itibarıyla ilk 5 ayda 24 milyar 735 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde kâr 27,33 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, mayıs 2021 döneminde Türk Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 671 milyar 362 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 yıl sonuna göre 564 milyar 921 milyon TL arttı.

Mayıs 2021 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 3 milyar 857 milyon 364 milyon TL, menkul değerler 1 milyar 123 milyon 827 milyon TL oldu. 2020 yılsonuna göre sektörün; aktif toplamı yüzde 9,3, Krediler toplamı yüzde 7,9, menkul değerler toplamı %9,9 oranında arttı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,69 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2020 yılsonuna göre yüzde 10,1 artışla 3 trilyon 804 milyar 684 milyon TL oldu.

2020 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 3,4 artışla 619 milyar 990 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,86 seviyesinde açıklandı.