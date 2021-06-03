Bankaların kârı nisan sonu itibarıyla yüzde 5,4 arttı

Bankacılık sektörünün net karı 2021 Nisan sonu itibarıyla 20 milyar 708 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kar 19,65 milyar TL olmuştu. Böylece yıllık bazda yüzde 5,4 artış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Nisan 2021 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 525 milyar 329 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 yılsonuna göre 418 milyar 887 milyon TL arttı

Kredilerin takip oranı yüzde 3,7

Nisan 2021 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 802 milyar 793 milyon TL, menkul değerler 1 trilyon 95 milyar 691 milyon TL oldu. 2020 yılsonuna göre sektörün toplam Aktifi yüzde 6,9, krediler toplamı yüzde 6,3, menkul Değerler toplamı yüzde 7,1 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,74 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2020 yılsonuna göre yüzde 6,9 artışla 3.692.042 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 2,6 artışla 615 milyar 445 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,93 seviyesinde bulunuyor.