Bankaların kârı nisanda yıllık yüzde 56 arttı: 4 aylık kâr 264,2 milyar liraya ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Nisan 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu açıkladı.

Buna göre bankların net kârı nisan ayında yıllık yüzde 56 artışla 48,1 milyar TL oldu.

Nisan sonu itibarıyla 4 aylık net dönem kârı ise 264 milyar 202 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında bankaların kârı 97,9 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Ocak-mart döneminde ise bankaların kârı 216,1 milyar TL seviyesindeydi.

Sektörün aktif büyüklüğü ise 2024 sonuna göre 4 trilyon 630 milyar 585 milyon lira artarak 37 trilyon 287 milyar 819 milyon liraya ulaştı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,03

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler nisan ayı itibarıyla 18 trilyon 393 milyar 874 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 992 milyar 306 milyon lira oldu.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,03 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 13,9 artarak 21 trilyon 526 milyar 516 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 7,1 artışla 3 trilyon 103 milyar 987 milyon liraya ulaştı.

Nisan sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı 264 milyar 202 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,42 olarak kayıtlara geçti.