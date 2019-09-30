Bankaların kârı yüzde 13,7 azaldı

30 Eylül 2019

BDDK tarafından, ağustos ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Buna göre, bankaların ağustos ayı net karı 32,8 milyar lira, toplam aktif büyüklüğü ise 4,27 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2018 sonuna göre 402 milyar 983 milyon lira arttı.

Sektörün krediler toplamı 2,53 milyar lira, mevduat toplamı 2,35 milyar lira, menkul değerler büyüklüğü ise 606,06 milyon lira oldu. 2018 yıl sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 8,1 artışla 456.282 milyon liraya ulaştı.

Ağustos ayında kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,64 olurken yabancı kaynakların toplam özkaynaklara oranı yüzde 828 oldu.

Takipteki kredi ve kredi kartı borçları arttı

Takipteki tüketici kredileri ve kredi kartları toplam tutarı geçtiğimiz ağustos ayında 20,6 milyar lira olurken 2018 yılının aynı ayında bu rakam 17,8 milyar liraydı. Yani takipteki kredi ve kredi kartlarındaki son 1 yıl içerisindeki artış oranı yüzde 15,7 seviyelerinde seyrediyor.

Vatandaşların bankalara olan takipteki borçlarının 6,9 milyar lirası kredi kartları, 12,1 milyar lirası ihtiyaç kredileri, 1,31 milyar lirası konut kredileri ve 231 milyon lirası taşıt kredilerinden oluşuyor.