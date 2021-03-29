Bankaların kârı yüzde 39 düştü: 9.2 milyar lira

Bankacılık sektörünün Ocak-Şubat döneminde net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 39 düşüşle 9.2 milyar lira oldu.

BDDK'nı aylık verilerine göre krediler şubat sonunda geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30 artışla 3.6 trilon liraya ulaştı.

Şubat sonunda aktif büyüklüğü 6.1 trilyon lira olan bankacılık sektörünün mevduatları yüzde 28 artarak 3.45 trilyon liraya ulaştı.

Geçen sene Şubat ayında yüzde 5.2 olan takipteki alacak rasyosu ise bu sene aynı ay yüzde 4.02 olarak gerçekleşti.

Geçen sene pandemi döneminde BDDK sorunlu kredilerin NPL'e atılma sürelerini 180 güne çıkarmış ve bu karar yıl sonuna kadar geçerli olmuştu. Ardından BDDK bu kararını bu sene haziran sonuna uzatmıştı. Bu süreçte geri ödenemeyen kredilerin takibe atılma döneminin uzaması, bu da rasyonun geçen seneye göre düşmesinde etkili oldu.