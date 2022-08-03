Bankaların kârında 5 kat artış: 169,1 milyar lira

Bankacılık sektörünün net kârı, TÜFE'ye endeksli tahvil gelirleri ve politika faizinden sağlanan düşük maliyetli fonlamanın etkisiyle Ocak-Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400 artarak 169.15 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Haziran verilerine göre, kamu bankalarının net kârı yüzde 466 artarken, yerli özel bankaların yüzde 438, yabancı bankaların ise yüzde 322 artış gösterdi.

TCMB'nin yüzde 14 olan politika faizi ile düşük maliyetle borçlanan bankaların Haziran itibarıyla yıllık bazda net faiz gelirleri ise yüzde 204 artarak yaklaşık 285 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Haziran sonu verilerine göre sektörün kredileri yıllık bazda yüzde 60.3 artarak 6.3 trilyon liraya çıkarken, geçen yıl sonuna göre kredilerdeki artış ise yüzde 28.1 oldu.

Kredi artışı yıllık bazda kamu bankalarında yüzde 56.5 olurken, bu oran yerli özel bankalarda yüzde 63.7, yabancı bankalarda ise yüzde 63.6 oldu.

Sektörün 2021 sonuna göre aktif büyüklüğü yüzde 27.1 artarak 11.7 trilyon liraya çıkarken, mevduatlar da aynı dönemde yüzde 28.1 artışla 6.8 trilyon liraya ulaştı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı Haziran itibarıyla yüzde 2.49, sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 18.05 oldu.