Bankaların kredi iştahı azaldı

Pandemi ile gelen genişleyici para politikaları, bankaları kredi vermeye yönelten teşvik ve ceza uygulamaları ile başta kamu bankaları olmak üzere kredi hacmi oldukça genişledi. Normalleşme adımları ve aktif rasyosu ile zorunlu karşılık teşvikleri gibi uygulamaların kalkmasıyla bankaların kredi politikaları da değişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre 4 Aralık haftasında TL kredi hacmi 27 Kasım haftasına göre 3 milyar lira azalarak 2 trilyon 336 milyar liraya indi.

Bankacılık sektöründe TL kredilerin artış hızı mart-ekim ayında yüzde 30 olarak gerçekleşirken, kasım ayından itibaren kredilerde yavaşlama başladı. BDDK’nın haftalık verilerine göre, 27 Kasım haftasında 2 trilyon 339 milyar lira olan TL krediler 4 Aralık haftasında 2 trilyon 336 milyar liraya geriledi.

Tüketici kredileri ise kasım ayı boyunca yatay seyrederek, 4 Aralık ile biten haftada 142 milyon lira gerileyerek 674.8 milyar liraya indi. Söz konusu kredilerin 279.7 milyar lirası konut, 11.2 milyar lirası taşıt, 383.8 milyar lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu. Taksitli ticari kredilerin tutarı ise 312 milyar lira azalarak 598.3 milyar liraya geriledi. Kasım ayında, salgın sürecinde bankaları kredi genişlemesine zorlayan aktif rasyo düzenlemesinin ve yine kredi genişlemesine yönelik uygulanan zorunlu karşılık teşviklerinin kaldırılması bankaların de elini rahatlattı. Tüketici kredilerindeki faiz oranlarındaki yükseliş de kredi artış hızının azalmasında etkili oldu.

Mevduat faizi geriledi kredi faizi arttı

Merkez Bankası haftalık verilerine göre bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 4 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 8 baz puan düşüşle yüzde 14,51’e inerken dolar mevduat faizi 13 baz puan azalışla yüzde 1,44 ve Euro mevduat faizi 3 baz puan artışla yüzde 0,74 olarak gerçekleşti. TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 116 baz puan artarak yüzde 18,79’a çıktı. TL bazlı konut kredi faizleri 139 baz puan artışla yüzde 17,49; ihtiyaç kredi faizleri 46 baz puan artışla yüzde 22,32’ye yükselirken taşıt kredi faizleri 15 baz puan azalışla yüzde 17,85’e indi. Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 61 baz puan artışla yüzde 4,86 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 60 baz puan azalışla yüzde 2,71’e geriledi.