Bankaların mevduat faiz oranları arttı! Mavduat faiz oranları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL'yi destekleyecek adımların atılacağını açıklaması ve uygulamaya konulan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile birlikte bankaların mevduat faiz oranları ve kredi faiz oranları arttı.

Bankalar yılsonuna gelinirken, mevduat kaybetmek istemezken, bu durum bankalar arası rekabet oluşmasına neden oldu. Bir yandan yeni finansal uygulama devreye girerken, diğer yandan bankalar mevduat fiaz oranlarını arttırma yoluna gitti. Son düzenlemelerle mevduat faiz oranları yüzde 20'nin üzerine çıkarken, yüksek fonlama maliyetleri bankaların kredi faiz oranlarına yansıdı.

Reuters'ın bankacılık kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, önceki hafta yüzde 17-18 olan mevduat faizleri geçen hafta kademeli artışla yüzde 20'nin üzerine çıktı. Mevduat faizlerindeki artış bankaların kredi faizlerini de kademeli olarak yukarı taşıdı. Bazı özel bankalarda yüzde 30'u aşan kredi faizleri kamu bankalarında da TCMB'nin yüzde 14 olan politika faizine karşılık oranları yukarı çekti. Bir bankacılık kaynağı kamu bankalarında ticari kredi fazilerinin yüzde 18-19'a kadar yükseldiğini söyledi. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve kumaş imalatına yönelik 30 milyon Euro’luk yatırım planlayan Sadırlar Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Sadır, faiz oranlarının yüzde 22'den yüzde 27-28'lere geldiğini kaydetti.