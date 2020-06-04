Bankaların net kârı 19,7 milyar liraya yükseldi

04 Haziran 2020

Bankacılık sektörünün net karı Nisan ayında 19 milyar 652 milyon TL olarak açıklandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre sektörün aktif büyüklüğü 5 trilyon 226 milyar TL oldu.



BDDK'nın açıklamada şöyle denildi:



"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre Nisan 2020 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 5.226.788 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2019 yılsonuna göre 735.971 milyon TL (yüzde 16,4) artmıştır. Nisan 2020 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 3.104.368 milyon TL, menkul değerler 841.745 milyon TL’dir. 2019 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 16,4, krediler toplamı yüzde 16,9, menkul değerler toplamı ise yüzde 27,4 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranıyüzde 4,64 olmuştur.



Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 yılsonuna göre yüzde 16,4 artışla 2.986.592 milyon TL olmuştur. 2019 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 3,8 artışla 511.049 milyon TL olurken, Nisan 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 19.652 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,65 seviyesinde bulunmaktadır."