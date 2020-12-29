Bankaların net kârı 57,3 milyar liraya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), bankacılık sektörünün Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, bankaların net kârı 57,3 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk 10 ayında sektörü kârı 50 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 122 milyar 563 milyon TL'ye ulaştı. Bu rakamlar aktif toplamında 2019 yılsonuna göre 1 trilyon 631 milyar 745 milyon TL'lik yani yüzde 36,3 artış anlamına geliyor. En büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 626 milyar 233 milyon TL'ye ulaşırken kredilerdeki büyüme oranı ise 2019 yılı sonuna göre yüzde 36,5 oldu. Menkul değerler toplamı ise 1 trilyon 43 milyar 933 milyon TL olurken bu kalemdeki artış ise yüzde 58 olarak gerçekleşti.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,97

Bankaların sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,38 seviyesinde oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,97 olarak açıklandı.



Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 yılsonuna göre yüzde 35,5 artışla 3 trilyon 479 milyar 259 milyon TL'ye ulaştı. 2019 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 19,5 artışla 587 milyar 980 milyon TL olurken, Kasım 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 57 milyar 305 milyon TL oldu.