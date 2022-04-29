Bankaların net karı 63,3 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörü net karı Mart sonu itibarıyla yüzde 295,1 oranında artışla 63,25 milyar TL oldu. 2021 yılı aynı dönem karı 16,01 milyar TL olmuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde sektörün aktif büyüklüğü 10 trilyon 158 milyon 52 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Mart 2022 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 10.158.052 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 942.591 milyon TL artmıştır.

Mart 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 5.502.916 milyon TL, menkul değerler 1.711.439 milyon TL’dir. 2021 yılsonuna göre sektörün;

- Aktif toplamı %10,2,

- Krediler toplamı %12,3,

- Menkul değerler toplamı %15,9 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %2,86 olmuştur. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre %12,6 artışla 5.972.340 milyon TL olmuştur.

2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı %27,9 artışla 913.019 milyon TL olurken, Mart 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 63.245 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %20,38 seviyesinde bulunmaktadır."