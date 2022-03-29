Bankaların Ocak-Şubat karı 39 milyar lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, bankacılık sektörü net karı Şubat sonu itibarıyla 39 milyar TL olurken aynı dönemde sektörün aktif toplamı 9 trilyon 482,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 267,2 milyar TL artış kaydetti.

Şubat 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 5 trilyon 171 milyar 470 milyon TL, menkul değerler 1 trilyon 579 milyar 664 milyon TL oldu. 2021 yılsonuna göre sektörün toplam aktifleri yüzde 2,9; krediler toplamı yüzde 5,5; menkul değerler toplamı yüzde 7 oranında arttı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,02 olurken bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre yüzde 4,4 artışla 5 trilyon 538 milyar 974 milyon TL'ye yükseldi.

2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 12,2 artışla 800 milyar 954 milyon TL olurken, Şubat 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 38 milyar 999 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,05 seviyesinde gerçekleşti.