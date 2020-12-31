Bankaların ticari müşterilerden alacağı ücretler tebliğinde değişiklik

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının(TCMB) konu ile ilgili Tebliği

Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:



"d) FAST işlemleri: Merkez Bankasının sahibi olduğu Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen ödeme işlemlerini,



k) Ticari müşteri: Bankalar tarafından ürün veya hizmetlerin sunulduğu, 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının



(e) bendinde tanımlanan finansal tüketiciler dışında kalan Türkiye’de yerleşik kişileri,"

Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:



"(2) Bu Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak bankaların internet sitesinde ilan edilir."

Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin” ibaresi “EFT sisteminin” olarak, dördüncü fıkrasında bulunan “EFT/Havale ücretinin” ibaresi “EFT, FAST ve Havale ücretinin” olarak değiştirildi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklendi.



"(7) FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen azami ücret sınırlamalarına tabidir. EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami ücretler yüzde elli artırımlı olarak uygulanır."



Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “3.3.4. Kıymetli Maden Transferi Ücreti” ibaresinden sonra gelmek üzere “3.3.5. FAST Ücreti” ibaresi eklendi.