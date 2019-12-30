Bankaların tüm ücretleri tek sitede

30 Aralık 2019

Şebnem TURHAN



Türkiye Bankalar Birliği, bireysel bankacılık müşterilerinde alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulabilmesi için internet sitesi hazırlandı. "www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr" adresinden ulaşılan sitede her banka için ücretler kalem kalem yer alırken bankaların karşılaştırılmasına da imkan sağlıyor.

TBB’den yapılan açıklamada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yönlendirmesiyle, Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğinde Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde sitenin hazırlandığı belirtilerek, internet sitesinde, bireysel ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz ve kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilerin açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde finansal tüketiciye sunulması amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi: “Finansal tüketicilere yönelik ürün veya hizmetlerden faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usÃ»l ve esaslar, BDDK tarafından yürürlüğe konulan, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmektedir. BDDK internet sitesinde yer alan ‘Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri’ sayfasından da www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresine yönlendirme yapılacaktır.