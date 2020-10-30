Bankaların yabancı para varlıkları geriledi

30 Ekim 2020

Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, haziran sonunda 2019 yıl sonuna göre yüzde 3,6 azalışla 289,3 milyar ABD doları, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 0,3 artışla 182,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.



Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2019 yıl sonuna göre yüzde 3,4 azalışla 324 milyar ABD doları, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 2,9 azalışla 238,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.



Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 14,5 azalışla 32,2 milyar ABD doları, bankalardan alacakları yüzde 21,0 azalışla 21,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.



Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 14,2 azalışla 22,3 milyar ABD doları, bankalardan alacakları ise yüzde 21,7 azalışla 12,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.