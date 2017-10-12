Banklarda toplam kredi hacmi arttı

12 Ekim 2017

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 4 milyar 703 milyon lira artarak 2 trilyon 31 milyar 823 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredileri ise 557 milyon lira artarak 385 milyar 543 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 6 Ekim ile biten haftada 4 milyar 703 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 27 milyar 120 milyon liradan 2 trilyon 31 milyar 823 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 53 milyar 655 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 871 milyar 528 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 6 Ekim ile biten haftada 13 milyar 39 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 733 milyar 441 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 6 Ekim ile biten haftada 557 milyon lira artarak 385 milyar 543 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 187 milyar 278 milyon lirası konut, 6 milyar 663 milyon lirası taşıt ve 191 milyar 602 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 94 milyon lira artarak 343 milyar 550 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,5 azalışla 87 milyar 885 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 658 milyon lirası taksitli, 46 milyar 227 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 6 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,1 artarak 12 milyar 910 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,05 artışla 397 milyar 69 milyon liradan 397 milyar 275 milyon liraya ulaştı.