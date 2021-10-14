Banknottaki imzaları kurumadan görevden alındılar

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

Resmi Gazete’de yayınlanan bir karar ile sürpriz şekilde görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, 5 ve 20 liralık banknotlar üzerindeki imzaları kurumadan görevden alınmış oldular.

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanı olmasından sonra Merkez Bankası E9 emisyon grubu V.tertip 20 ve 5 liralık banknotları 29 Eylül itibarıyla tedavüle çıkardı.



Bu banknotlarda Başkan Kavcıoğlu’nun yanı sıra, görevden alınan Başkan Yardımcılarının da imzası yer alıyordu. Bunlardan 20 liralık banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Semih Tümen, 5 liralık banknotta ise Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’ün imzası yer aldı.



Aynı gün Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayınlanan duyurusunda, V.tertip 50 ve 100 liralık banknotlara ilişkin duyuruların ise daha sonra yapılacağı bildirilmişti.



İki Başkan Yardımcısının da imzasının olduğu banknotlar, tedavüldeki ilk 4 tertip 20 lira ve 5 lira ile boyut, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik bakımından tamamen aynıydı.