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Bankpozitif'in HR Banka devri için RK'ya başvuru yapıldı

Bankpozitif'in kontrolünün HR Bank tarafından devralınmasına ilişkin RK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İsrailli Hapolim Bank'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Bankpozitif'in kontrolünün HR Bank tarafından devralınmasına ilişkin Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı.

Açıklama Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer aldı.

Bankpozitif ortakları Tarshish Hapoalim Holdings (Tarshish) ve C Faktoring, bankada sahip oldukları payların tamamının satışı konusunda bir alıcı ile anlaştığını Şubat ayında duyurmuştu.