Barclays, 2022 sonuna kadar TCMB'den 100 bp indirim öngörüyor

Barclays, Türkiye'de son kez 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Kuruluşun değerlendirmesinde TCMB'nin 2021 yılının kalan kısmında muhtemelen Kasım ayı olmak üzere 100 baz puan daha faiz indirimi yapacağı tahmin edildi. Ardından faizin 2022 boyunca %15 düzeyinde kalacağı öngörüldü.

Raporda, yıl sonunda Türkiye'de yıllık enflasyon %15,5 öngörülürken doyar/TL için yıl sonu tahmini de 9,7 olarak sürdürüldü.