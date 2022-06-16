Barclays, Temmuz ayında Fed'den 50 baz puan faiz artırımı bekliyor
Fed'in haziranda 75 baz puanlık artışa gideceğini öngören ilk finans kuruluşlarından biri olan İngiliz bankacılık devi Barclays, Temmuz ayında Fed'den 50 baz puan faiz artırımı öngörüsünde bulundu.
Fed'in Haziran ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğini öngören ilk büyük banka olan Barclays, Fed Başkanı Powell Temmuz'da 75 baz puanlık bir artırımın olabileceği ifade etse de, 50 baz puanlık bir artırım beklediklerini bildirdi.
Barclays ekonomistleri dün gece yayınladıkları yatırımcı notunda, "Fed'in 27 Temmuz toplantısında 50 baz puanlık artırıma geri dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandılar. Ekonomistler, tüketim ve ABD konut piyasasının yavaşlamakta olduğuna dair işaretlere dikkat çektiler.