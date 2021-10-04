  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Barclays'den Türkiye tahmini: 3 faiz indirimi daha geliyor
Takip Et

Barclays'den Türkiye tahmini: 3 faiz indirimi daha geliyor

Barclays, Türkiye'nin dördüncü çeyrekte 75'er baz puanlık 3 faiz indirimi yapacağı tahmininde bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İngiliz bankacılık devi Barclays, Türkiye'ye yönelik enflasyon tahmininde güncelleme yaptı.

Barclays, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.9'a yükseltti.

Banka Türkiye'de tüketici fiyatlarının ölçümünde kullanılan iki "kritik" temel ölçümün eylül ayında artış kaydettiğini söylerken bugün açıklanan resmi veriler manşet enflasyonun yıllık yüzde 19.6 seviyesinde olduğuna işaret etti.

Barclays, ayrıca Türkiye'nin dördüncü çeyrekte 75'er baz puanlık 3 faiz indirimi yapacağı tahmininde bulundu.

Enflasyon belli oldu, 100 baz puanlık indirimin önü açıkEnflasyon belli oldu, 100 baz puanlık indirimin önü açıkEkonomi Haberleri

 