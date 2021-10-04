Barclays'den Türkiye tahmini: 3 faiz indirimi daha geliyor
Barclays, Türkiye'nin dördüncü çeyrekte 75'er baz puanlık 3 faiz indirimi yapacağı tahmininde bulundu.
İngiliz bankacılık devi Barclays, Türkiye'ye yönelik enflasyon tahmininde güncelleme yaptı.
Barclays, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.9'a yükseltti.
Banka Türkiye'de tüketici fiyatlarının ölçümünde kullanılan iki "kritik" temel ölçümün eylül ayında artış kaydettiğini söylerken bugün açıklanan resmi veriler manşet enflasyonun yıllık yüzde 19.6 seviyesinde olduğuna işaret etti.
Barclays, ayrıca Türkiye'nin dördüncü çeyrekte 75'er baz puanlık 3 faiz indirimi yapacağı tahmininde bulundu.