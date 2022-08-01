Barem Ambalaj halka açılıyor

Ambalaj sektörünün önemli şirketlerinden Barem Ambalaj halka arz oluyor.

İnfo Yatırım aracılığıyla 3 - 4 Ağustos tarihleri arasında Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleşecek olan halka arzda Barem Ambalaj hisseleri 36 TL'den ihraç edilecek.

Halka arzda 7,5 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 3,5 milyon TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında olmak üzere toplam 10,5 milyon adet pay satışa sunulacak.

Şirketin sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 7.500.000 TL nominal değerli payların satışından elde edeceği nette 255.750.000 TL tutarındaki fonun yüzde 45'i finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, yüzde 55'i işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanıyor.

2021 yıl sonunda yıllık yüzde 87 artışla 771,1 milyon TL satış geliri elde eden Barem Ambalaj, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artışla 370,5 milyon TL satış geliri etti. Şirket, 2022 yıl sonunda 1,5 milyar TL satış geliri elde etmeyi hedefliyor.

Şirket, 2021 yılı ISO ikinci 500 şirket sıralamasında Türkiye'nin en büyük 146. sırada yer almıştı.