Barem Ambalaj'ın halka arzına 2,4 kat talep

Barem Ambalaj’ın halka arzı 3-4 Ağustos tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşti. Halka arzda 36 TL fiyattan 10,5 milyon adet pay satıldı.

Info Yatırım tarafından yapılan açıklamada, halka arz büyüklüğünün 378 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre ise talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 2,4 katına denk gelen 888,9 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 24.692.267 TL nominal değerli talep geldiği bildirildi.

Halka arzda dağıtılan hisselerin yüzde 99,8’i yurtiçi bireysel yatırımcıya ayrıldı.