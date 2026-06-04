Barış umutları altın fiyatlarında toparlanma getirdi

Küresel piyasalarda yatırımcılar ABD dolarındaki zayıflama ve Orta Doğu bölgesindeki ateşkes haberlerini fiyatlıyor. Spot altın piyasada yüzde 0,84 oranında prim yaparak 4.471,92 dolar seviyesine ulaştı. Analistler teknik göstergelerin değerli metal tarafında kısa vadeli yukarı yönlü ivmeye işaret ettiğini belirtiyor.

Spot altın fiyatları perşembe günü zayıflayan ham petrol ve dolar endeksinin desteğiyle yükselişe geçti. Yatırımcılar ABD ile İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşabileceğine dair beklentileri değerlendiriyor. Doların değer kaybetmesi diğer para birimlerini tutan yatırımcılar için değerli metali daha ucuz hale getirdi. Terminal verilerine göre spot altın ons fiyatı yüzde 0,84 değer kazanarak 4.471,92 dolar seviyesini gördü.

Piyasa gün içinde en yüksek 4.477,33 dolar ve en düşük 4.424,01 dolar seviyelerini kaydederken işlem hacmi 223.990 adet seviyesinde gerçekleşti. Ağustos teslimatlı ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,5 artışla 4.487,90 dolara ulaştı. KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer altın piyasasındaki yükseliş eğiliminin petrol ve doların geri çekilmesine bağlı olduğunu belirtti. Waterer kalıcı bir ivme için ABD ve İran eksenli olumlu haber akışının şart olduğunu vurguladı.

Altın piyasası jeopolitik gelişmeleri ve teknik seviyeleri izliyor

Trump yönetimi çarşamba günü İsrail ve Lübnan hükümetlerinin ateşkes uygulamak üzere anlaştığını duyurdu. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi Trump hükümetinin İran savaşını sürdürmesini engellemeyi amaçlayan bir tasarıyı onayladı. Karar üç aylık çatışmaya yönelik parti içi endişeleri yansıtıyor. Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması ABD ve İran barışı umutlarını artırarak petrol fiyatlarını erken işlemlerde aşağı çekti.

Yüksek petrol fiyatları enflasyonu hızlandırarak faiz oranlarının uzun süre yüksek kalmasına neden olabiliyor. Piyasalar altın varlığını enflasyona karşı koruma aracı olarak görüyor. Yüksek faiz oranları getiri sağlamayan metaller üzerinde baskı yaratıyor. New York Fed Başkanı John Williams Orta Doğu savaşının tetiklediği enflasyon risklerinin kalıcı olmasını beklemediğini açıkladı.

Merkez bankası yetkilileri enflasyon ve faiz politikasını değerlendiriyor

Williams ABD para politikasını değiştirmeye şu an için gerek duymadığını yineledi. StoneX kıdemli analisti Matt Simpson altın trendinin sona ermediğini ancak genel bir düzeltme zamanının geldiğini ifade etti. Simpson yıl sonuna doğru 5.000 dolar civarında hafif yukarı yönlü bir sapma ile dalgalı işlemler bekliyor. Diğer metallerde spot gümüş yüzde 0,6 artışla 73,13 dolara ulaştı.

Platin fiyatları işlemlerde yüzde 0,7 kazançla 1.872,11 dolara çıkarken paladyum tarafı yüzde 0,9 yükselerek 1.313,51 dolar oldu.