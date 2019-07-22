Başkan değişti, beklentiler revize edildi

22 Temmuz 2019

TCMB'deki görev değişikliğinin ardından Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısı daha da önem kazandı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın göreve gelmesinin ardından faiz beklentileri de değişiklik gösterdi.

İşte ekonomistlerin faiz inidirm beklentisi...

AA anketi '250 baz puan indirim' gösteriyor

AA Finans'ın TCMB'nin 25 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.

19 ekonomistin katıldığı ankette politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu.

Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

Atama sonrası 100 baz puan 'fark'

Reuters'ın 25 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre halihazırda yüzde 24 seviyesinde olan politika faizinin Temmuz'da yüzde 21.5 seviyesine çekilmesi, yılsonunda ise 600 baz puan düşüşle yüzde 18 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Temmuz için beklentiler yüzde 19-23 yani 100-500 baz puan indirim aralığında şekilleniyor. Reuters'ın görev değişiminin hemen ardından yaptığı ankette Temmuz beklentisi 100 baz puan artarak 200 baz puana yükselmiş, yıl sonu için ise 425 baz puan seviyesinde oluşmuştu. Analistler TCMB'nin 400 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi yapmasının kurda bozulmaya neden olabileceğini

belirtiyorlar.

Yılın tamamında 6 puan indirim bekleniyor

Foreks anketine katılan 18 ekonomistin tamamı da Temmuz toplantısında faiz indirimi kararı alınacağını öngördü. Analistlerden 7'si gösterge faizin yüzde 24.00'ten yüzde 21,50'ye indirileceği tahmininde bulunurken, 4'ü yüzde 21,00'e, 2'si yüzde 22,00'ye, 1'i 23,00'e, 1'i yüzde 22,50'ye, 1'i yüzde 22.00'ye, 1'i 20,00'ye, 1'i yüzde 19,00'a indirileceği görüşünü savundu. Haftalık repo faizinin 2019 yılının toplamında 600 baz puan indirileceği öngörülüyor.

13 Eylül 2018 tarihinde yüzde 17,75'ten yüzde 24,00 seviyesine yükseltilen TCMB gösterge faizi, 25 Ekim 2018, 13 Aralık 2018, 16 Ocak 2019, 6 Mart 2019, 25 Nisan 2019 ve 12 Haziran 2019 tarihli toplantılarda beklentilere paralel olarak yüzde 24,00 seviyesinde sabit tutulmuştu.