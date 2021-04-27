Başkent Doğalgaz, halka açılıyor

2013 yılında 1 milyar 162 milyon dolar karşılığında özelleştirilen ve Torunlar Enerji bünyesinde hizmet veren Başkent Doğalgaz, halka arz için SPK'ya başvurdu. 2020 yılı cirosu 5.035 milyon TL olan Başkent Doğalgaz, doğalgaz dağıtım sektöründeki ilk halk arzı gerçekleştirerek kurumsal yönetim adımlarını daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Torunlar Grubu’nun enerji sektöründeki en önemli yatırımı olan ve faaliyetlerini Torunlar Enerji çatısı altında yürüten Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Toplam 1.897.564 milyon abonesi ile Türkiye’nin en büyük özel gaz dağıtım şirketi olan Başkent Doğalgaz, yıllık 3.6 milyar metreküp gaz dağıtım hacmine sahip. Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dâhilinde (Polatlı, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçeleri hariç) münhasır doğal gaz dağıtım hakkına sahip olan şirket, hali hazırda Ankara’nın 25 ilçesi arasından nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu 17 ilçesine doğal gaz dağıtımı yapıyor. 2037 yılına kadar doğal gaz dağıtım lisansına sahip Başkentgaz, Ankara’nın büyümesine paralel her yıl yaklaşık 70 bin yeni aboneye ulaşıyor. Halka arzın Garanti BBVA Yatırım liderliğinde kurulacak konsorsiyum ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Enerjinin başkenti Ankara ilklere imza atmayı sürdürüyor

1929 yılında Türkiye’nin ilk havagazını ve 1988 yılında Türkiye’nin ilk doğalgazını kullanmaya başlayan Ankara, Başkent Doğalgaz ile ilklere imza atmaya devam ediyor. 2013 yılında özelleştirilen ve Torunlar Enerji tarafından 1 milyar 162 milyon dolar bedelle satın alınan şirket, SPK onayına paralel Türkiye’de gaz dağıtım alanındaki ilk halka arzı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.