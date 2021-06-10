Başkentgaz, 11 Haziran'da işlem görmeye başlayacak

Başkent Doğalgaz payları 11 Haziran'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Talep toplama işlemleri 3-4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Başkent Doğalgaz halka arzında, arz büyüklüğü 1,7 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Halka arzda, satışların yüzde 26'sına karşılık gelen 50 bin 696 yurtiçi bireysel yatırımcıdan talep geldi.

BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 700.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'nci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen

175.000.000 TL nominal değerli paylar 11/06/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 9,72 TL/pay baz fiyat, "BASGZ.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir."