Başkentgaz, borsaya yatay başladı

Talep toplama sürecinde 1,7 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşan Başkentgaz payları bugün BİST Yıldız Pazar'da "BASGZ" koduyla işlem görmeye başladı. 9,72'den işleme açılan Başkengaz hisseleri başladığı seviyelerden değerleniyor.

Fiyat istikrarı için 510 milyon TL ayrıldı

Başkentgaz'ın sermayesinin yüzde 25'i 3-4 Haziran tarihlerinde sabit fiyatla gerçekleştirilen talep toplama sonucunda toplam 50.888 yatırımcıya satıldı. Torunlar Enerji'ye ait 175 milyon TL'lik nominal değerli payların satıldığı halka arz sonrası 510 milyon TL fiyat istikrarı için ayrıldı. Bu rakam son yıllardaki halka arzlarda fiyat istikrarı için ayrılan en yüksek tutar olarak da kayıtlara geçti.