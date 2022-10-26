Başkentgaz'dan refinansman hamlesi

Başkentgaz, AKCEZ Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin borçlarının refinansmanı ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ilave yatırım kredisini finanse etme niyetinde olan diğer bankalar ile bir gizlilik sözleşmesi imzalanması şartı ile Garanti BBVA ve Türkiye İş Bankası'nın yetkili kılınmasına karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada yönetim kurulunun 25 Ekim tarihli toplantısında iki bankanın fiyatlama, vade, masraflar ve benzeri konularda görüşmeler yapması, finansal, bütçe, kredi, teminat bilgileri ile çevresel ve sosyal, teknik, inşaat, trafik ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü durum tespit raporunu paylaşması hususunda 3 ay süre ile münhasıran yetkili kılınmasına ve bu doğrultuda yetkilendirilmiş lider düzenleyici bankalar olarak yetkilendirilmelerine karar verildiği belirtildi.

Yaklaşık iki milyon abone ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin paylarının yüzde 50'sinin Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte satın alınmasına karar verilmiş ve hisse satış sözleşmesi 29 Temmuz tarihinde imzalanmıştı.