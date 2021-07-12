Başlangıç fonu hatası, getiriyi yüzde 14'le sınırladı!
2.3 milyon BES katılımcısı başlangıç fonlarında kalarak yüzde 14 yıllık getiriyle yetindi. Aynı dönemde fon portföyünü değiştirenlerin kazancı astronomik boyutlarda...
BES sistemine dahil olanların çok büyük bir bölümü BES portföylerinin akıbetinden çoğu zaman haberdar değil. BES fonunda değişiklik yapmayanların son 1 yılda ulaştığı maksimum getiri ise yüzde 14 seviyesinde. Yani yıllık mevduat faizinden bile düşük seviyede. Halbuki BES'te birkaç ay öncesine kadar yılda 6 defa, son iki aydır da yılda 12 defa fon portföyünde değişiklik yapma imkanı bulunuyor. Yapmayanların kardan zararı ise korkunç seviyelere ulaşıyor.
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