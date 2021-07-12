Başlangıç fonu hatası, getiriyi yüzde 14'le sınırladı!

BES sistemine dahil olanların çok büyük bir bölümü BES portföylerinin akıbetinden çoğu zaman haberdar değil. BES fonunda değişiklik yapmayanların son 1 yılda ulaştığı maksimum getiri ise yüzde 14 seviyesinde. Yani yıllık mevduat faizinden bile düşük seviyede. Halbuki BES'te birkaç ay öncesine kadar yılda 6 defa, son iki aydır da yılda 12 defa fon portföyünde değişiklik yapma imkanı bulunuyor. Yapmayanların kardan zararı ise korkunç seviyelere ulaşıyor.

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