Batıçim'in yüzde 30'u, 774 milyon liraya Çiftay'ın oldu

Batıçim'in yüzde 30 hissesinin Çiftay'a satışı için hisse devir anlaşması imzalandı.

Gerçekleşen satışla, Egeli, Grebene, Bükey ve Günel ailelerinin sahip olduğu toplam yüzde 30 A ve B grubu hisse, maden ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin oldu.

Hisse devir işlem değeri 774 milyon TL (95 milyon dolar) olarak belirlenirken, şirketin toplam değerinin 521 milyon doları bulduğu belirtildi.

2021’e bünyesinde barındırdığı 6 şirket, bini bulan istihdam ve 1.5 milyar TL ciro hedefiyle giren Batıçim’de satışın kesinleşmesi süreci yasal izinlerin ardından sonuçlanacak.