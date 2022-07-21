Bayram dönüşü döviz mevduatı 2 milyar dolar arttı

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası haftalık para ve banka verileri bayram sonrası iki günlük kısa işlem gününde bireylerin ve tüzellerin döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 73 milyon dolar arttığını ortaya koydu. Bireysellerin döviz mevduatı 270 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 1 milyar 803 milyon dolar yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 24 Haziran'da aldığı önlemler sonrasında tüzel kişilerin ilk haftada azalan döviz mevduatı yeniden yükselişe dönmüş oldu.

Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre bireylerin dolar cinsi döviz mevduatı 15 Temmuz haftasında 127 milyon dolar artarken, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı 157 milyon dolar, kıymetli maden cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı da 28 milyon dolar yükseldi. Geçen hafta dövize asıl talep ise tüzellerden geldi. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 668 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı 1 milyar 48 milyon dolar arttı. Yurtiçine yerleşiklerin toplam döviz mevduatı ise 209 milyar 638 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta Euro/dolar paritesi 1’in altını görmüş dolar/TL ise yükseliş kaydetmişti.

Toplam rezervler 100 milyar doların altında

Merkez Bankası net uluslararası döviz rezervleri ise 15 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 283 milyon dolar artış ile 6 milyar 356 milyon dolara çıktı. Ancak net uluslararası rezervler halen daha 20 yılın en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti. Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri ise geçen hafta bir önceki haftaya göre 714 milyon dolar artarak 99 milyar 365 milyon dolara yükseldi. İki haftadır toplam rezervler 100 milyar doların altında kalmaya devam ediyor. Verilere göre, 14 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 88 milyon dolar artarak 59 milyar 955 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 8 Temmuz'da 58 milyar 867 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 375 milyon dolar azalışla 39 milyar 784 milyon dolardan 39 milyar 409 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 714 milyon dolar artarak 98 milyar 651 milyon dolardan 99 milyar 365 milyon dolara yükseldi.

Yabancı hisse ve tahvilden yine çıktı

Öte yandan Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcıların hisse senedi ve tahvillerden çıkışı sürüyor. Verilere göre yabancı yatırımcılar, geçen hafta net 37.4 milyon dolarlık hisse senedi ve 41.9 milyon dolarlık DİBS sattı. Yabancı 1.5 aydır hisse senedinde, DİBS’te ise iki haftadır kesintisiz satış yapıyor. Yurtdışında yerleşik kişilerin 8 Temmuz itibarıyla 14 milyar 742,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Temmuz'da 14 milyar 388,2 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 342,8 milyon dolardan 1 milyar 293,8 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 117.5 milyon dolardan 118.6 milyon dolara çıktı. Yılbaşından bu yana hisse senedi ve DİBS’te yabancının toplam çıkışı 5.3 milyar dolara ulaştı.