Bayram tatiline girerken piyasalar

03 Haziran 2019

Bayram tatili öncesi kısa güne 5,85 seviyesinden başlayan dolar/TL, düşük hacimli piyasada 5.89'a kadar yükseldi.

Mayıs enflasyonu piyasa beklentilerinden daha düşük gelirken, kur cephesinde önemli bir değişim gözlenmedi.

Dolar/TL en düşük 5,8301, en yüksek 5,8834 seviyesini gördü. Kur, 5.88 seviyelerinde yatay seyrini sürdürüyor. Güne 6.53 seviyelerinde başlayan euro/TL ise 6.56 seviyelerinde.

Enflasyon, mayıs ayında yüzde 0.95 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 19.50'den yüzde 18.71'e geriledi. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE), Mayıs'ta aylık yüzde 1.30 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Nisan'daki yüzde 19.50'den yüzde 19.10'a gerilemesi bekleniyordu.

Borsa yüzde 0.3 geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 90.345,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 244,09 puan azalırken toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,47 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 90.000-90.500 puan bandında tamamladı.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve artan jeopolitik risklerin küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını kaydetti.

Bayram arifesi olması nedeniyle öğleden sonra yurt içi piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyeceğini, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 88.500'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

Analistler, cuma günü yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de istihdam raporunu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

Altının onsu 1.314,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.40 itibarıyla 1.314,20 dolardan işlem gördü

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 25,37'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 12.40 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi de 108,30 düzeyinde seyretti.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,80 dolardan işlem gördü.