Bayramda paranızı nasıl değerlendirmeli? Fon seçimi için önemli ipuçları

Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte bireysel yatırımcılar birikimlerini nasıl değerlendireceklerine dair seçenekleri yeniden gözden geçiriyor.

Bulls Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahir Can Ereren, fon yatırımına yönelen bireysel yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Ereren, yatırımcıları fon tercihinde dikkatli olmaya çağırdı.

"Fırsatları yakalarken korumayı da ihmal etmemeli"

İyi seçilmiş yatırım fonlarının orta ve uzun vadede çok daha yüksek getiri sağlayabileceğini ifade eden Ereren, şu açıklamalarda bulundu:

"Bayram tatili gibi dönemlerde kısa vadeli mevduatlar cazip gibi görünse de, iyi seçilmiş yatırım fonları orta ve uzun vadede çok daha yüksek getiri potansiyeli sunabiliyor. Arife günü yapılan fon alımları takas avantajı nedeniyle yatırımcısına 5 günlük (Perşembe–Pazartesi) kesintisiz faiz geliri sağlayabilir."

Bu nedenle arife günü yapılacak stratejik fon seçimlerinin, yatırımcılara hem kısa vadeli kazanç hem de orta vadeli istikrar sağlayabileceğini ifade eden Ereren, "Yatırım yaparken temel prensip, portföyünüzü risk-getiri dengesi içinde çeşitlendirmek ve fırsatları yakalarken korumayı da ihmal etmemektir." dedi.

"Altın fonlarına portföyde yer verilmeli"

Risk dengesini sağlamak adına altın fonlarına da portföyde yer verilmesi gerektiğini belirten Ereren, bu tür fonların yaklaşık yüzde 50 oranında yer almasının cazip bir koruma sağladığını ifade etti. "Altın, hem jeopolitik risklere karşı hem de enflasyona karşı güvenli liman olmayı sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Ayrıca, değişken fonların aktif yönetimle birlikte piyasa koşullarına hızlı adapte olabildiğini ve bu fonlarda da yaklaşık yüzde 25 oranında pozisyon alınabileceğini belirten Ereren, "Aktif yönetilen değişken fonlar, hem hisse hem de faiz piyasasındaki dalgalanmalardan faydalanarak yatırımcılara esneklik sunuyor" dedi.

Fon yatırımında doğru karar vermenin bazı temel prensiplere dayanması gerektiğini de vurgulayan Ereren, yatırımcıların dikkat edilmeleri gereken noktaları 4 maddede özetledi:

"Yatırım amacınızı ve vadenizi netleştirin"

Fon seçiminde ilk adımın yatırımcının ne kadar süreyle ve ne amaçla yatırım yapmak istediğini belirlemesi olduğunu söyleyen Ereren, "Kısa vadeli ve düşük riskli tercihler için para piyasası veya borçlanma araçları fonları tercih edilebilirken, uzun vadede hisse senedi fonları veya tematik fonlar daha anlamlı olabilir" dedi.

"Fonun geçmiş performansına takılıp kalmayın"

Geçmiş performansın gelecekteki getiriyi garanti etmediğini hatırlatan Ereren, "Sadece son bir yıllık getirisine bakarak fon seçmek doğru değil. Fon yöneticisinin stratejisini, portföy dağılımını ve volatilite yani oynaklık düzeyini analiz etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

"Risk profili ile uyumlu fon tercih edilmeli"

Her yatırımcının risk alma kapasitesinin farklı olduğuna dikkat çeken Ereren, "Konfor alanınızı zorlamadan, kendinize uygun risk seviyesindeki fonlara yönelin. Örneğin, yüksek getiri peşindeyseniz hisse senedi fonlarına bakabilirsiniz ama dalgalanmaları tolere edebileceğinizden emin olun." dedi.

"Fonun içeriği ve yatırım stratejisi şeffaf olmalı"

Ereren, yatırımcıların fonun hangi varlıklara yatırım yaptığını ve stratejisinin ne olduğunu anlaması gerektiğini belirterek, "Fon bültenlerini ve KAP bildirimlerini takip etmek, kararlarınızı daha bilinçli hale getirir." şeklinde konuştu.

Son olarak, bayram tatilinin, yatırım kararlarını gözden geçirmek ve doğru bir strateji belirlemek için iyi bir fırsat olduğunu da belirten Mahir Can Ereren, "Profesyonel yönetilen fonlarla yatırım yapmak, hem riskin dağıtılmasını sağlar hem de zaman yönetimi açısından yatırımcıya avantaj kazandırır. Ancak her yatırım gibi, fon yatırımları da bilgi ve dikkat gerektirir." diyerek sözlerini tamamladı.