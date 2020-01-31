BBVA 4'ncü çeyrekte 155 milyon dolar zarar etti

31 Ocak 2020

İspanya'nın en büyük 2. bankası konumundaki BBVA, 2019 4'ncü çeyrekte ABD'deki faaliyetlerinden yazdığı 1,32 milyar euro değer düşüklüğünün etkisi ile 155 milyon euro zarar açıkladı.



ABD'deki faaliyetlerden değer düşüklüğü dışarıda bırakıldığında ise BBVA'nın 4'ncü çeyrekte karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 1,16 milyar euro oldu. 4'ncü çeyrekte gelirler ise yüzde 4,3 artışla 6,42 milyar dolar oldu. Analistler, 4'ncü çeyrekte 271 milyon euro zarar ve 6,02 milyar euro gelir bekliyorlardı.

160 şube kapatacak



2019 lımının tamamında net kar 3.51 milyar dolar, gelirler 24.54 milyar dolar oldu. BBVA Mali İşler Direktörü Jaime Sanez de Teajada yaptığı açıklamada, 2020 yılında İspanya'da 160 şube kapatmayı planladıklarını da söyledi.