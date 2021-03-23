BBVA CEO'su Onur Genç: BBVA, Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcı

Garanti BBVA bankasının hakim ortağı BBVA Grup'un Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç, "BBVA, genç nüfusa ve dinamik ekonomiye sahip Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcı." açıklamasında bulundu.

İspanya'da organize edilen 1. Finans Gözlemevi Sempozyumu'nda konuşan Genç, "Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin piyasalarındaki risklerini yönetmeye hazırız. Türkiye'deki en iyi bankaya sahibiz." dedi.

Genç, BBVA olarak Türkiye'deki temel risklerinin Merkez Bankası Başkanının değiştirilmesi değil, yabancı para cinsinden işlemler olduğunu belirterek, "Uzun vadeli yatırımcı olarak bununla sorunsuz başa çıkabiliriz." diye konuştu.

Garanti BBVA'nın döviz cinsinden kredi portföyünün son beş yılda yüzde 40'ın üzerinde azaldığını vurgulayan Genç, Türk lirasındaki dalgalanmayla ile ilgili olarak da BBVA'nın mevcut döviz kuru hedge politikasının, önümüzdeki 12 aylık beklenen gelirlerinin yüzde 60'ını koruduğunu ifade etti.