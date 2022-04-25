BBVA, Garanti hisselerinde alım teklifini artırdı

Garanti Bankası'nın GARAN.IS ana ortağı BBVA BBVA.MC, Garanti hisseleri için geri alım fiyatını 12.2 liradan 15 liraya yükseltti.

BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre Garanti hisseleri için gönüllü pay alım teklifinin geçerli olduğu son tarih de iki hafta uzatılarak 18 Mayıs olarak belirlendi.

BBVA, elindeki hisseleri satmak isteyen yatırımcılardan olan talepleri 4 Nisan'da almaya başlamıştı. Açıklamada yeni ile eski teklif arasındaki 2.8 lira farkının, yeni fiyat açıklanmadan önce satmaya karar veren yatırımcılara da ödeneceğini belirtti.

Garanti BBVA'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"BBVA tarafından Garanti BBVA'nın sermayesinin tamamına ilişkin olarak başlatılan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") ile ilgili olarak, daha önce BBVA'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") Dördüncü Bölümü hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") Gönüllü Pay Alım Teklifi ve bilgi formu bakımından izin başvurusunda bulunulduğu açıklanmış olup ve 31 Mart 2022'de SPK E-29833736-110.05.05-19391 sayılı ve 31 Mart 2022 tarihli yazısı ile bilgi formunu Tebliğ'in Dördüncü Bölümü uyarınca onaylamıştır. Gönüllü Pay Alım Teklifi fiyatı 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 12,20 TL olarak belirlenmiş olup 20 iş günlük olan Gönüllü Pay Alım Teklifi süreci 4 Nisan 2022 tarihinde başlamıştı.

BBVA Yönetim Kurulu, 1,00 TL nominal değerli her bir Garanti BBVA payı için nakit olarak belirlenen Gönüllü Pay Alım Teklifi fiyatının başlangıçta açıklanan fiyattan (12,20 TL) 15,00 TL'ye çıkartılmasına karar vermiştir.

Gönüllü Pay Alım Teklifi fiyatındaki artış sonucunda ve Tebliğ uyarınca, Gönüllü Pay Alım Teklifi süresi iki hafta süreyle uzatılmıştır (Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinin son günü 18 Mayıs 2022 olacaktır). Söz konusu tarih Türkiye'de 2 Mayıs 2022 tarihinden 4 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek olan (4 Mayıs 2022 tarihi dahil) resmi tatiller de hesaba katılarak belirlenmiştir ve ek bir resmi tatil olması halinde ilgili tarihin güncellenmesi gerekecektir. Tebliğ Madde 22/4 uyarınca, söz konusu iki haftalık ek süre içinde teklifte yeni bir değişiklik yapılamaz.

Her bir pay bakımından ortaya çıkan 2,80 TL tutarındaki fark, halihazırda paylarını Gönüllü Pay Alım Teklifi süreci kapsamında BBVA'ya satmış olan yatırımcılara orijinal Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinin son gününü takip eden iki iş günü içerisinde (6 Mayıs 2022 tarihine kadar) ödenecektir."