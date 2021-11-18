BBVA, Garanti için SPK'ya başvurdu

BBVA, Garanti Bankası'nda gönüllü pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı.

Garanti Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada BBVA'nın bugün itibariyle, Garanti Bankası'nın hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvurusunu yaptığı belirtildi.

BBVA, Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar vermiş ve hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirlemişiti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, ilgili regülatörlerden izin alındıktan sonra işleme 6 gün içinde başlanacağını ve işlemin maksimum 20 gün içinde işlem bitirileceğini açıklamıştı.