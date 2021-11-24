BBVA: Garanti için TL'deki değer kaybı hesaba katıldı

İspanya merkezli BBVA, ortağı olduğu Garanti Bankası'nda hali hazırda sahip olmadığı hisseler için yaptığı çağrıda Türk Lirası'ndaki değer kaybını dikkate aldıklarını bildirdi.

BBVA Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Türk Lirası'nın daha da değer kaybetmesi, Garanti Bankası hisseleri için sunulan teklifte hali hazırda dikkate alındı" dedi.

BBVA, Garanti’de kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar vermiş ve hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirlemişiti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, ilgili regülatörlerden izin alındıktan sonra işleme 6 gün içinde başlanacağını ve işlemin maksimum 20 gün içinde işlem bitirileceğini açıklamıştı.