BBVA, Garanti'deki kalan payları da alıyor

Garanti BBVA, borsada işlem gören yüzde 50,15 hissesi için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.

Garanti’den KAP’a yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde SPK’ya başvuru yapılacağı belirtilirken bankanın her bir pay sahibine teklif ettiği bedel nakit olarak 12.20 Türk Lirası olarak belirlendi.

Gönüllü Pay Alım Teklifi'ne konu olan tüm payların satın alındığı varsayımında, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25 milyar 697 milyon Türk Lirası'dır (yaklaşık 2 milyar 249 milyon Euro) olacak ve banka bu bedeli kendi kaynakları ile ödeyecek.

Bankanın Cuma kapanış fiyatı 10.58 liradan yüzde 15 primli olarak fiyat belirlendi.

BBVA, Gönüllü Pay Alım Teklifi'nin 2022 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanacağını öngörüyor.

Garanti'nin sermayesi, 1,00 TL nominal değerli toplam 4.200.000.000 adet paydan oluşurken, gönüllü pay alım teklifi, Şirket'in toplam sermayesinin yüzde 50,15'ini temsil eden 2.106.300.000 adet paya yönelik.

Borsada işlem Garanti Bankası hisseleri (GARAN), yüzde 10 prim yaparak 11,630 fiyatla tavan oldu.

Baştuğ: Ülkemiz güç katacak

Konu ile ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ “Türkiye’ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA’nın bu kararı, ülkemize ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmektedir. Bu kararın alınmasındaki en önemli etkenin, Garanti BBVA’nın sektörün en değerli markası olmasını sağlayan çalışanlarımızın hep birlikte ortaya çıkardığı değer ve başarı ile yarattıkları fark olduğunu vurgulamak isterim. Dünyanın en önemli ve Avrupa’nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA’nın ülkemizde yatırımını büyütmesinin, ülkemiz açısından hem zamanlama hem büyüklük anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu adım, bu ailenin bir parçası olarak bize, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak. Ülkemiz için çok değerli olan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize katkı olmasını, iyilik getirmesini temenni ediyorum” dedi.