BBVA, Garanti'deki payını yüzde 85,97'ye çıkardı

İspanyol bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Türkiye'de Garanti BBVA'daki gönüllü pay alım teklifi sonunda bu bankadaki payını yüzde 85,97'ye çıkardığını açıkladı.

BBVA yaptığı yazılı açıklamada, Garanti BBVA'da sahip olmadığı yüzde 50,15'lik hisse için gönüllü devralma teklifi sonucunda, Türkiye'deki bağlı ortaklığında sermayesinin yüzde 36,12'sini temsil eden hisseleri satın alarak toplam payını yüzde 85,97'e çıkardığını duyurdu.

Garanti BBVA'daki gönüllü pay alımı teklifi kararını 15 Kasım 2021'de aldığını, başlangıçta 12,20 TL olan hisse alımının 25 Nisan'da 15 TL'ye çıkarıldığını hatırlatan BBVA, bu hisseleri satın almak için toplamda 22 milyar 758 milyon TL (yaklaşık 1 milyar 410 milyon avro) ödeme yaptığını bildirdi.

Türkiye pazarına 2011'de Garanti'nin yüzde 25,01'lik payını alarak girdiğini, 2017'de bunu yüzde 49,85'e çıkardığını aktaran BBVA, "Bu yıllar boyunca Türkiye, BBVA için stratejik bir pazar haline geldi. BBVA Araştırma'nın raporuna göre Türkiye, yıllık yüzde 3 olarak tahmin edilen ekonomik büyüme potansiyeli, 85 milyonu aşan nüfusu ve 33 yaş ortalaması, Avrupa ile ticari bağlarıyla bu coğrafyada bankacılık işinin uzun vadeli çekiciliğine katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.