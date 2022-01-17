BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Vila: Türkiye bizim için stratejik bir ülke

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, bankanın kurumsal web sitesinde yayınlanan röportajında, “2021 ve 2022'de hissedarlarımıza, bankanın mevcut piyasa değerinin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen, toplam 7 milyar Euro'nun üzerinde dağıtım yapmayı umuyoruz" dedi.

Vila’nın açıkladığı bu rakam, hisse geri alım programı ile her iki yıl için beklenen temettüleri içeriyor.

Carlos Torres Vila BBVA'nın elindeki sermaye fazlasıyla ilgili olarak da önceliğin "kârlı büyüme" olduğunu, ancak hissedarlara "ek dağıtım" olasılığını da göz ardı etmediklerine değindi. Bankanın 2024 senesi için hedef aralığını ise yüzde 11,5-12 olarak belirtti.



Carlos Torres Vila, BBVA'nın 2021 ve 2022'de hissedarlarına dağıtmayı planladığı 7 milyar Euro'nun üzerindeki payın 3,5 milyar Euro tutarında kısmının hisse geri alımı ile kalan kısmının bu iki yıl için beklenen temettülerin sonucu olduğunu açıkladı. Bu temettüler, analistlerin mutabakatı ve bankanın yıllık olağan kârının yüzde 40’ı ila 50'si arasında bir ödeme yapılmasını belirleyen “hissedar dağıtım politikası” temelinde hesaplanıyor.



"2 milyar Euro'yu aşan sermaye fazlası var"

BBVA Başkanı, 2021’in son çeyreğinde başlatılan hisse geri alım programının ilk bacağının 1,5 milyar Euro tutarındaki önemli bir miktar ile halihazırda gerçekleştirildiğini, Türkiye’deki iştiraki Garanti BBVA’da sahip olmadığı ve işlem için düzenleyici kurum onayını bekleyen %50,15 oranındaki hisse geri alım teklifinin yüzde 100 kabul görüp gerçekleştiği varsayımında bile, ellerinde halen 2 milyar Euro'yu aşan önemli bir sermaye fazlasının olacağını söyledi. BBVA’nın bu sermaye dahil olmak üzere gelecekte üreteceği her sermayeyi, iştiraklerini büyütmek için yatırım yapma ve hissedarlarına ek pay dağıtma kalemlerinde kullanacağını belirtti.



Bu kapsamda BBVA Başkanı, 2024'te yüzde 11,5 ila yüzde 12'lik tam yüklü CET1 sermaye oranı hedef aralığına ulaşmaya devam ederken, bankanın önceliğinin “ek dağıtımları” göz ardı etmeden hissedarlara uzun vadede değer yaratacak kârlı büyüme olacağını hatırlattı.



"Türkiye, stratejik bir ülke"



Carlos Torres Vila, Türkiye'de Garanti BBVA hisseleri için yaptıkları satın alma teklifine ilişkin olarak da, “Türkiye BBVA için, büyüklüğü, demografik yapısı ve ticari ilişkileriyle uzun vadeli potansiyel gördüğümüz stratejik bir ülke konumunda. Bankacılık sektöründeki düşük seviyedeki penetrasyon da bu uzun vadeli potansiyeli destekliyor. Garanti BBVA da son beş yıldaki her yıl ortalama 1,2 milyar Euro'yu aşan performansıyla, karmaşık koşullarda dahi yüksek gelir elde edebilen, Türkiye’nin lider özel bankası” diye konuştu.



BBVA Yönetim Kurulu Başkanı sözlerine, "Halihazırda global olarak konsolide ettiğimiz bir bankada, mülkiyetimizde bulunmayan %50'lik hisse için teklif vererek hissedarlık oranımızı artırma fırsatına kavuştuk. Diğer bir deyişle, Grubun risk profili değişmezken net sonuçtaki payımızı artırmayı, böylece cazip finansal getirilerin yanında sermayeyi optimize etmeyi başarıyor, azınlık paylarının doğal verimsizliğini de ortadan kaldırıyoruz. Neticede bu operasyonu, uzun vadede BBVA ve hissedarları için şüphesiz çok cazip bir adım olarak görüyoruz" şeklinde devam etti.







