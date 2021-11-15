BBVA’dan 2,2 milyar euroluk 'Garanti' fonu!

Şebnem TURHAN

Garanti BBVA, Borsa İstanbul’da işlem gören yüzde 50,15 hissesi için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi. Garanti BBVA’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılacağı belirtilirken bankanın her bir pay sahibine teklif ettiği bedel, nakit olarak 12.20 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu fiyat cuma günkü kapanış fiyatı 10.58 liradan yüzde 15 primli belirlendi. Ve BBVA bu işlemler için 2.2 milyar Euro (yaklaşık 2.6 milyar dolar) ayırdığını açıkladı.

Bankadan KAP’a yapılan açıklamada Gönüllü Pay Alım Teklifi'ne konu olan tüm payların satın alındığı varsayımında, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25 milyar 697 milyon Türk Lirası (yaklaşık 2 milyar 249 milyon Euro) olacak ve banka bu bedeli kendi kaynakları ile ödeyecek. BBVA, Gönüllü Pay Alım Teklifi'nin 2022 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanacağını öngörüyor.

Bankacılık hisselerinde ralli

İspanyol BBVA’nın Garanti hisseleri için yaptığı bu tarihi hamle Türkiye piyasalarında doping etkisi yarattı. Borsa İstanbul BİST 100 endeksi güne yüzde 2,07, bankacılık endeksi ise yüzde 7,8 yükselişle başladı. Bu 21 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeyi gösteriyor. Garanti BBVA hisseleri ise tavan yaptı. İspanyol borsasında işlem gören BBVA’nın hisseleri ise yüzde 5 civarında kayıpla güne başladı.

Bankacılık endeksinde prim yüzde 10’a dayanırken banka hisseleri de yüzde 9’un üzerinde primlendi. Akbank hisseleri yüzde 9,94, Garanti yüzde 9,92, İş Bankası yüzde 9,75, Yapı Kredi yüzde 9,71, Halkbank yüzde 8.73, TSKB yüzde 7,59, Vakıfbank yüzde 9,24, Albaraka yüzde 7,43 yükseliş yaşadı.

Sabah 10.05 liraya kadar çıkan dolar/TL BBVA’nın açıklaması sonrası 9.95 liraya kadar geriledi. Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyen kurda, aşağı yönlü denemeler sınırlı kaldı.

Piyasaya 11 milyar liralık giriş

BBVA’nın bu adımı Türkiye sermaye piyasalarında olumlu karşılandı. Bankanın halka açık paylarının yüzde 42,96'sı Citibank, yüzde 15,11'i Deutsche Bank, yüzde 3,01'i HSBC'de bulunuyor. Yani bankanın halka açık payların yaklaşık yüzde 62’si yabancıların elinde. Bu durumda bile şayet Türkiye’de payları elinde tutanlar satmaya karar verirse Türkiye sermaye piyasalarına 10-11 milyar liralık bir sermaye girişi yaşanacak. BBVA’nın bu tarihi adımı Türkiye’deki bankacılık sektörü için de çok olumlu değerlendiriliyor. Nitekim borsada başta özel bankalar olmak üzere halka açık tüm banka hisselerinde sert yükselişler gözlendi.

Fiyat oldukça ucuz, potansiyel yüksek

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre banka son Garanti hissesi alımı yaptığında hisse fiyatı 2.2 dolar civarındaydı ve bugün 1.2 dolar seviyesinde. Öncelikle kaynaklar BBVA’nın fiyatı ucuz bulduğunu vurguladı ve bir potansiyel içerdiğini düşündüğüne de dikkat çekti. Ayrıca kaynaklar hisse alım hamlelerinin Meksika’daki yerel banka için de gerçekleştirdiğini belirtti. BBVA'nın ilk satın alımında Garanti’ye 9.1 milyar Euro verdiğini ve 1 milyar Euro civarında temettü aldıklarını ve satın almanın maliyetinin 8 milyar Euro civarında olduğunu kaydeden kaynaklar şu an yüzde 50,1’e 2.2 milyar Euro ile sahip olabileceğine de dikkat çekti.

Konsolide olarak bilançoya koyabilecek

Kaynaklar, BBVA’nın şu anda yüzde 49,9’una sahip olduğunu hatırlatarak bunun azınlık hisse olarak göründüğünü ve banka bilançosunda konsolide olarak yer almadığını dile getirerek, gönüllü pay alımı sonrasında tüm paylara sahip olamasa da BBVA’nın çoğunluk hissedarı haline geleceğini kaydetti. Bu durum bilançolarda konsolidasyonu ve optimizasyonu sağlayacak. BBVA, değerli ve karlı bir varlığını bilançoda çok daha verimli olarak yer verebilecek.

2.2 milyar Euro’luk dev kaynakla BBVA’nın Garanti’nin arkasında olduğunu göstermesinin Türkiye sermaye piyasaları için muazzam bir adım olduğuna işaret eden kaynaklar Borsa İstanbul için de bundan sonra yönün yukarı olduğuna da vurgu yaptı.

Yatırımcı hızlıca elinden çıkarmayabilir

Peki yatırımcı ne yapabilir? Açılışta BBVA’nın yüzde 15 primli olarak belirlediği fiyatın yüzde 10’u yakalandı. Yüzde 5 yükseliş kaldı ve analistler yatırımcıların çok hızlı bir şekilde Garanti paylarını ellerinden çıkaracağını düşünmüyor. Ancak ortaya konan güç gösterisi Garanti’nin hisselerine yükseliş yolu da açıyor. Yapılan teknik görünümlerde aracı kurum raporlarında bu haber öncesinde bankanın yüzde 19 primlenebileceği yer alıyordu. Tüm yatırımcılar BBVA’nın Garanti’de payının yüzde 50’nin üzerine çıkacağında hemfikir.

İşlemin BBVA’ya etkisi ne olacak

BBVA, Garanti Bankası'nda toplam sermayesinin yüzde 49,85'ini temsil eden toplam 2,09 milyar adet payı elinde tutuyor. Açıklamaya göre gönüllü pay alım teklifi, bankanın toplam sermayesinin yüzde 50,15'ini temsil eden 2,1 milyar adet paya yönelik. BBVA’dan yapılan açıklamaya göre Garanti BBVA azınlık pay sahipleri tarafından sağlanan sermayenin yalnızca yaklaşık yüzde 70’inin Çekirdek Ana Sermaye’de dikkate alındığı göz önünde bulundurulduğunda, bu işlem aynı zamanda BBVA’nın ödeme gücü oranını optimize edecek. Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul ettiği varsayıldığında, bu durum işlemin Çekirdek Ana Sermaye’nin sermaye oranı üzerindeki maksimum etkisinin BBVA tarafından ödenecek maksimum 2.2 milyar Euro'ya kıyasla yaklaşık 1.4 milyar Euro ile (-46 baz puan) sınırlı olacağını gösteriyor.

"Potansiyele inanmaya devam ediyoruz"

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) CEO'su Onur Genç Türkiye'nin uzun dönemli potansiyeline inanmaya devam ettiklerini söyleyerek "Türkiye hakkındaki temel soru döviz piyasalarındaki riskten korunmak olmaya devam edecek süreç içerisinde bu konuda olası ayarlamalar yapılabilir" dedi. Genç, “Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, tüm yatırım kararlarımızın rehberidir. ABD’deki iştirakimizin satışı, diğer konuların yanı sıra, ana pazarlarımıza fazla sermayeyi yatırmak için bize stratejik bir seçenek sunuyor” diye konuştu.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres de "BBVA'nın Garanti'den mevcut hisse alım kararına dair Türkiye piyasalarındaki riskler zaten fiyatlanmıştı. Bu işlem, Türkiye'deki franchise'ımıza yatırım yapmak ve hissedarlarımız için değer yaratmak için büyük bir fırsatı temsil ediyor. Garanti BBVA azınlık hissedarları için fiyat çok cazip” ifadelerine yer verdi.

11 yıldır Garanti’nin dayanıklılığını gözlemledik

BBVA, gönüllü pay alım teklifi sonrası yaptığı yatırımcı sunumunda ise bankanın TL kredilerde özel bankalar arasında yüzde 20 payla birinci olduğunu, mevduatta ise yüzde 19 payla yine ilk sırada yer aldığını açıkladı. Sunumda, işlemin hissedarları için önemli bir değer yaratacağını, sermaye verimsizliklerini kaldıracağını ve BBVA'nın çekirdek pazarlarda büyüme stratejisiyle de uyumlu olduğuna dikkat çekildi. Sunumda, Türkiye'nin kısa vadeli dalgalanmalar yaşasa da güçlü temellere ve uzun vadeli potansiyele sahip bir ülke olduğu kaydedilerek "Garanti BBVA ülkenin en iyi bankasıdır. Tüm kilit noktalarda emsallerinden daha iyi performans gösterir. 11 yıldır BBVA Grubu'nun bir parçası olan Garanti'nin bu dönem boyunca karmaşık ortamlarda bile finansal dayanaklılığını gözlemledik. Risk yönetimi çerçevemiz zaten tam olarak entegre edilmiş durumda. BBVA'nın teklifi mevcut hissedarlara düşük fiyata karşı çekici bir primle satış yapma fırsatı sunuyor” denildi.

Recep Baştuğ: Tüm ülkeye güç katacak

Garanti BBVA’nın ana hissedarı BBVA’nın, mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 oranındaki gönüllü paylar için pay alım teklifinde bulunmasıyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ “Türkiye’ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA’nın bu kararı, ülkemize ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmektedir” dedi.

Baştuğ, bu kararın alınmasındaki en önemli etkenin, Garanti BBVA’nın sektörün en değerli markası olmasını sağlayan çalışanlarıyla birlikte ortaya çıkardığı değer ve başarı ile yarattıkları fark olduğunu vurgularken şöyle konuştu: “Dünyanın en önemli ve Avrupa’nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA’nın ülkemizde yatırımını büyütmesinin, ülkemiz açısından hem zamanlama hem büyüklük anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu adım, bu ailenin bir parçası olarak bize, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak. Ülkemiz için çok değerli olan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize katkı olmasını, iyilik getirmesini temenni ediyorum.”

Garanti’de son alımı 2017’de yapmıştı

BBVA, 2011 yılında General Electric’in küresel krizin etkisiyle ABD ve Avrupa’da finans sektöründen çıkma kararı vermesiyle birlikte Garanti’ye ilk yatırımını 2011 yılında Doğuş ve General Electric’in yüzde 25,01 oranındaki paylarını satın alarak gerçekleştirmişti. 2015 yılında Garanti BBVA'nın çoğunluk pay sahibi olan BBVA, Doğuş’tan aldığı ek paylar ile bankanın kontrolünü alarak pay sahipliği oranını yüzde 39,9’a, ardından 2017 yılında da BBVA, yüzde 49,85’e çıkardı.