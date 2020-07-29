BDDK, 200 milyon lira 'aktif rasyo' cezası kesti

29 Temmuz 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mayıs ayında devreye aldığı bankaların Aktif Rasyosu (AR) ile ilgili ilk cezaları kesti.

Albaraka Türk KAP'a yaptığı açıklamada aktif rasyosunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 18 Nisan 2020 tarih ve 9000 sayılı kararında belirlenen oranın altında kalması sebebiyle 20 milyon 638 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği duyurdu.

HSBC'ye 180 milyon lira ceza

Öte yandan Bloomberg HT'nin beş üst düzey bankacıya teyit ettirdiği bilgilere göre, Haziran ayında BDDK'nın istediği rasyoyu tutturamayan bankalardan biri de HSBC oldu.

BDDK'nın HSBC'ye kestiği cezanın 180 milyon TL civarında olduğu belirtiliyor.