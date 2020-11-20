BDDK aktif rasyosunda yeni revizyona hazırlanıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmak için aktif rasyosunda yeni revizyona hazırlandığı belirtildi.



bloomberght.com'da yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkez Bankası’nın politika faizini artırmasının ardından bankaların mevduat faizlerinin daha rahat artırmasını sağlamak için Aktif Rasyosu’nda değişikliğe hazırlanıyor.