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BDDK, Atak Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Atak Faktoring AŞ'nin talebi üzerine şirketin faaliyet iznini iptal etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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BDDK, Atak Faktoring'in faaliyet izininin iptal edilmesine karar verdi. BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, Atak Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.

Söz konusu karar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.