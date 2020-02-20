BDDK: Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

20 Şubat 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 691,7 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 707,2 milyar TL'ye geldi.



Tüketici kredileri 483,9 milyar TL'den 489 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 116,9 milyar TL'den 118,2 milyar TL'ye çıktı. Aynı hafta mevduat 2 trilyon 605,5 milyar TL'den 2 trilyon 650,5 milyar TL'ye yükseldi.



Takipteki alacaklar 152,1 milyar TL'den 152,3 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 14 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.