BDDK: Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 3 trilyon 627 milyar liradan 3 trilyon 635,9 milyar liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 674,8 milyar liradan 675,9 milyar liraya çıkarken, bireysel kredi kartları 142,7 milyar liradan 141,7 milyar liradan geriledi.

Aynı hafta mevduat 3 trilyon 512 milyar liradan 3 trilyon 556,4 milyar liraya yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 151,1 milyar liradan 151,4 milyar lira seviyesine geldi.