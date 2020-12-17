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BDDK: Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

BDDK bülteni bankacılık sisteminde mevduat ve krediler 11 Aralık'ta biten haftada yükseldiğini gösterdi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 3 trilyon 627 milyar liradan 3 trilyon 635,9 milyar liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 674,8 milyar liradan 675,9 milyar liraya çıkarken, bireysel kredi kartları 142,7 milyar liradan 141,7 milyar liradan geriledi.

Aynı hafta mevduat 3 trilyon 512 milyar liradan 3 trilyon 556,4 milyar liraya yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 151,1 milyar liradan 151,4 milyar lira seviyesine geldi.